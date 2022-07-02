Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
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По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает Day.Az.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

20 июня

1,7

27 июня

1,7

21 июня

1,7

28 июня

1,7

22 июня

1,7

29 июня

1,7

23 июня

1,7

30 июня

1,7

24 июня

1,7

1 июля

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0145 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0041 маната и составил 1,7861 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

20 июня

1,7895

27 июня

1,7918

21 июня

1,7892

28 июня

1,7981

22 июня

1,7842

29 июня

1,7863

23 июня

1,7965

30 июня

1,7771

24 июня

1,7918

1 июля

1,7773

Средний курс за неделю

1,7902

Средний курс за неделю

1,7861

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0007 маната и составил 0,0315 маната за рубль.

 

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

20 июня

0,0300

27 июня

0,0311

21 июня

0,0307

28 июня

0,0312

22 июня

0,0309

29 июня

0,0317

23 июня

0,0315

30 июня

0,0321

24 июня

0,0311

1 июля

0,0312

Средний курс за неделю

0,0308

Средний курс за неделю

0,0315

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0039 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс вырос на 0,0034 маната и составил 0,1014 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

20 июня

0,0980

27 июня

0,0979

21 июня

0,0982

28 июня

0,1026

22 июня

0,0981

29 июня

0,1022

23 июня

0,0980

30 июня

0,1023

24 июня

0,0979

1 июля

0,1018

Средний курс за неделю

0,0980

Средний курс за неделю

0,1014
 