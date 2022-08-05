Европа стремится восполнить дефицит газа за счет поставок из Азербайджана

Европейские страны хотят частично покрыть вызванный антироссийскими санкциями дефицит газа за счет наращивания объемов поставок из Азербайджана. Об этом пишет Haber7, передает Day.Az.

По информации издания, сам Азербайджан теперь будет наращивать добычу ресурса до рекордных уровней. Европейские страны ведут с Азербайджаном активные переговоры.

Отмечается, что Баку хочет добиться объема в 9,1 млрд кубометров к концу года, а в следующем году нарастить экспорт до 11 млрд кубометров, на что рассчитывают европейцы.

Подчеркивается, что поставки будут идти по Трансанатолийскому (TANAP) и Трансадриатическому (TAP) трубопроводам.

Согласно данным автора статьи, поставки Азербайджана будут составлять менее 4% от потребностей ЕС.