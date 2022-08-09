"Потенциал огромен"

Источник: Агентство международной информации Trend

Чехия рассматривает возможность реализации в Азербайджане в ближайшем будущем ряда проектов, ориентированных на "зеленую" энергетику.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Чешской Республики.

"После публикации стратегии "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития" рассматривается несколько двусторонних проектов, ориентированных на управление водными ресурсами, "зеленую" энергетику и энергоэффективность", - сказали в МИД.

В ведомстве отметили, что Чехия приветствует рассчитанный на четыре года план действий Азербайджана по созданию зоны "зеленой энергетики" на освобожденных территориях.

"Потенциал возобновляемых источников энергии в Карабахе огромен. Гидроэнергетический потенциал этих горных регионов представляет интерес для чешских компаний. Наши компании чрезвычайно заинтересованы в участии в процессе восстановления, и в настоящее время мы ожидаем конкретных предложений по проектам", - сказали в МИД.

Чешская Республика рассматривает сферу возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в качестве перспективного направления сотрудничества с Азербайджаном. Пилотный проект, завершенный в 2018 году чешскими компаниями в школе села Гараваллы Шамахинского района, был направлен на повышение осведомленности об эффективном использовании энергетических ресурсов.

"Мы готовы продолжить проект в том случае, если правительство Азербайджана сочтет его выгодным и целесообразным. После подписания в 2021 году соглашения в области энергетики между министерством промышленности и торговли Чешской Республики и министерством энергетики Азербайджанской Республики мы надеемся на активизацию двустороннего сотрудничества в этой сфере. В начале 2023 года мы также планируем провести пятое заседание Совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству", - отметили в министерстве.