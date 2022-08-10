Kapital Bank открыл новый филиал Bravo-4

Kapital Bank в рамках проекта по оптимизации филиальной сети открыл новый филиал Bravo-4. Новый офис банка находится внутри супермаркета Bravo, расположенного по адресу: город Баку, Бинагадинский район, ул. Шовкет Мамедовой 5 (восьмой микрорайон). Филиал будет работать каждый день с 10:00 до 19:00 и позволит клиентам удобно пользоваться современными банковскими услугами.

Филиал Bravo-4 предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, вклады, различные виды кредитования, платежные карты, возможность оплаты связи, коммунальных и прочих услуг, обмен валюты и другие услуги. Новый филиал обладает всеми необходимыми условиями и возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.

Kapital Bank с 2015 года продолжает процесс трансформации своей филиальной сети в Баку и регионах. За прошедшие годы более 60 филиалов были капитально отремонтированы и переехали в новые офисы, свыше 30 новых филиалов и отделений было введено в эксплуатацию. Как продолжение проекта трансформации, в текущем году планируется проведение основательных ремонтных работ еще в нескольких городских и региональных офисах, а также открытие новых филиалов и отделений.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 108 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.