Источник: Агентство международной информации Trend

Поддержка Президента Ильхама Алиева в обеспечении энергетической безопасности Европы имеет особое значение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал бывший президент Болгарии и член Международного центра Низами Гянджеви Росен Плевнелиев.

"Визит в Баку президента комиссии Европейского союза Урсулы фон дер Ляйен и поддержка Президента Ильхама Алиева в обеспечении энергетической безопасности Европы имеют особое значение. Азербайджанский газ является приоритетом для Болгарии. В настоящее время у нас есть контракт на 1 миллиард кубических метров газа, но мы хотим покупать еще больше. На сегодня потребление Болгарии составляет 3 миллиарда кубических метров, и для недостающих объемов мы должны поставлять газ из других источников. Наш контракт с "Газпромом" истекает в конце этого года, и нового контракта не будет", - отметил Плевнелиев.