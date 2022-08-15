Казахстан хочет подписать договор о торгово-экономическом сотрудничестве с Азербайджаном.

"Одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве", - говорится в проекте постановления правительства Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на КазТаг.

Из проекта соглашения следует, что "каждая из сторон на территории своего государства и в соответствии с законодательством своего государства, создает благоприятные условия для сотрудничающих хозяйствующих субъектов и воздерживается от действий, которые могут нанести ущерб интересам другой стороны". Кроме того, стороны "содействуют установлению прямых контактов, между хозяйствующими субъектами, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности".

"Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве является рамочным документом, закладывает основы сотрудничества в таких сферах как: торговля, инвестиции, предпринимательство, защита платежного баланса, и заключается в целях дальнейшего развития и укрепления существующих двусторонних торгово-экономических отношений между сторонами", - сказано в пояснительной записке к документу.