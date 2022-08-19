Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 18 августа повысилась на 3,26 доллара относительно предыдущего показателя и составила 97,87 доллара за баррель, передает Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 3,23 доллара - до 96,27 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,22 доллара, составив 74,98 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 18 августа выросла на 3,03 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 96,3 доллара за баррель.

Официальный курс на 18 августа составляет 1,7 AZN/1 USD.