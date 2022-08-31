Хоть лето и прошло, но блестящие (яркие) кредитные условия от Yelo Bank остаются неизменными! Оформляйте потребительский кредит до 50 000 манат без поручителя всего под 13% годовых. Максимальный срок кредита составляет 48 месяцев.

Yelo Bank всегда предлагает получить кредит быстро и без очереди. Отправить онлайн-заявку на кредит могут как действующие клиенты банка, так и любой желающий, всего лишь загрузив мобильное приложение Yelo. Заявка рассматривается всего за 2 минуты благодаря услуге автоматизированной системы рассмотрения кредитов. Одобренные кредитные средства доставляются по адресу бесплатно с пластиковой картой. Для клиентов-держателей карт Yelo сумма кредита перечисляется непосредственно на активную карту. Таким образом, все процессы осуществляются без посещения банка. Вам остается всего лишь воплотить свои мечты в жизнь с помощью выгодного кредита.

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