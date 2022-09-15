В Азербайджане увеличились грузоперевозки морским транспортом

За январь-август текущего года в Азербайджане морским транспортом было перевезено 4 999,9 тыс. тонн грузов, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 35,3%.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Госкомстате сообщили, что из них 40% составили нефтяные грузы.

"Морскими портами выполнено 7 650,8 тыс. тонн погрузочно-разгрузочных работ, и 7074,4 тыс. тонн или 92,5% грузов составили транзитные грузы.

По состоянию на 1 сентября 2022 года в портах осталось 295,2 тыс. тонн грузов", - говорится в сообщении.

Количество пассажиров, перевезенных данным видом транспорта за отчетный период, по сравнению с соответствующим периодом 2021 года выросло на 34,6% и составило 14 тыс. человек.