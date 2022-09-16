В Баку открылся шоурум товаров из российского региона

В рамках бизнес-миссии Рязанской области РФ в Баку прошло открытие мобильного шоурума продукции и услуг из российского региона.

Как сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на Telegram-канал заместителя председателя правительства Рязанской области Артема Никитина, более 500 наименований продукции и ИТ-решений, 57 компаний из 12 отраслей экономики представлены на стендах выставки.

"Это шестой по счету B2B шоурум, который с сентября прошлого года мы открываем в разных странах. Были и в африканской Уганде. Но, хочу признаться, что строить отношения, развивать бизнес со старыми верными и надежными партнерами - странами СНГ - это еще и по-человечески приятно", - пишет он.

Никитин также отметил, что уже в первый день работы удалось заключить предварительные договоренности о сотрудничестве.

Площадка в Баку проработает до 7 октября.