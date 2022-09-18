Азербайджан признан важным транспортно-логистическим центром региона. Международные транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг и Юг-Запад, проходящие через территорию страны, выгодны для перевозки грузов как с точки зрения расстояния, так и экономии времени. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт еще больше расширяют возможности этих транспортных коридоров.

Как сказал Trend доктор философии по экономике Ильгар Велизаде, Азербайджан является очень важным партнером целого ряда государств, передает Day.Az.

"Достаточно отметить, что реализуемые в Азербайджане транспортные проекты затрагивают интересы таких государств, как Россия, Иран, Турция, стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.Кроме того, транспортная инфраструктура нашей страны создает возможности для расширения сотрудничества в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута и китайской инициативы "Один пояс - один путь", - сказал он.

Также, по словам Велизаде, во взаимодействии с Азербайджаном, в частности в транспортном секторе, в сфере транзитных перевозок заинтересованы и другие участники.

"В Узбекистане, где недавно состоялся Самаркандский саммит, президенты стран обсудили динамику развития двусторонних отношений, в частности вопрос транзитных перевозок. Я думаю, что этот саммит станет дополнительным толчком к реализации транспортных проектов. Не только страны, которые являются традиционными участниками таких саммитов, и члены ШОС принимают участие в этих проектах, но и новые, другие страны. Они заинтересованы в принятии участия в работе по реализации транспортных проектов Азербайджана. Например, Иран, который получил статус кандидата на вступление в ШОС, является активным участником проекта Север-Юг, вступившего в активную фазу реализации. Отношения со странами ШОС для нас приобретают большую важность в экономической сфере", - сказал он.

По словам эксперта-экономиста Эмина Гарибли, через территорию Азербайджана проходят транспортные коридоры, которые являются важной частью экономического развития страны.

"Сегодня роль стран Азии и Запада в транспортной сфере значительно возросла и мы наблюдаем, что вектор развития логистики переходит в сторону Азии. Запад, естественно, не теряет своей активности, ведь этот регион является одним из важных поставщиков инноваций и технологий. Мы видим большие перспективы для усиления роли Азербайджана в перевозке грузов между Азией и Западом. Кроме того, проводятся соответствующие мероприятия в Азербайджане, которые позволят нашей стране быть более конкурентоспособной в этой глобальной цепочке поставок", - сказал эксперт.

Отметив, что через территорию Азербайджана проходят такие коридоры, как Восток-Запад, Север-Юг, Гарибли добавил, что в связи с текущей геополитической ситуацией теряют значимость некоторые конкурентные направления.

"Большое значение придается грузоперевозкам именно через территорию Азербайджана. За последние несколько лет наблюдается большой рост грузоперевозок, в том числе транзитных. Считаю, что привлечение международных грузов на азербайджанские маршруты позволит обеспечить еще большую устойчивость экономического развития страны. Кроме того, это станет импульсом к ускорению интеграции экономики Азербайджана в мировую экономику, откроет перед нами возможности создания дополнительной стоимости в цепочке поставок", - подчеркнул эксперт.

Реализация транзитного потенциала Азербайджана, имеющего выгодное географическое положение, представляет большое значение в политике диверсификации экономики. В то же время развитие международных и региональных транспортных коридоров положительно влияет на повышение эффективности экономики. Совместные проекты в сферах транспорта, инфраструктуры и логистики расширяют экономические возможности Азербайджана и повышают его значимость. Азербайджан обеспечивает эффективную организацию транзитных перевозок грузов в различные пункты назначения. Это позволяет осуществлять безопасную и своевременную доставку в короткие сроки на более выгодных условиях. Транзитные маршруты продолжают расширяться, увеличивается товарооборот, что в конечном итоге приводит к процветанию Азербайджана и региона в целом.