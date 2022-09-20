Будут предприняты шаги по ускорению развития креативной индустрии в Азербайджане - Сахиб Мамедов
В Азербайджане уделяется большое внимание развитию предпринимательской деятельности.
Об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов в ходе панельной сессии на тему "Усиление культурной экономики", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что министерство экономики поддерживает предпринимательство во всех сферах.
"Основные стимулирующие развитие предпринимательства инструменты - это механизмы государственной поддержки, в том числе льготные кредиты, поощрения. Также у нас есть ряд агентств, которые оказывают необходимую поддержку местному бизнесу", - сказал замминистра.
Мамедов подчеркнул, что в рамках стратегии развития Азербайджана до 2026 года разработан ряд новых механизмов, стимулирующих рост экономики страны.
"Эта стратегия охватывает практически все сектора деятельности предпринимательства в Азербайджане. Страна заинтересована в развитии креативной индустрии и будут предприняты соответствующие шаги, которые поспособствуют ускорению ее развития", - добавил он.
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