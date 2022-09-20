Израиль проведет совместные научные исследования с Азербайджаном в аграрной сфере

В Научно-исследовательском институте овощеводства проведена встреча с представителями израильских компаний, работающих в сфере современных систем орошения.

Как сообщили Day.Az в Министерстве сельского хозяйства, в ходе встречи были обсуждены вопросы налаживания двустороннего сотрудничества, проведения совместных научных исследований.

Представителям Израиля была предоставлена подробная информация о научных исследованиях, проводимых в стране, новых сортах овощей, удовлетворении потребностей в местных семенах.

Делегация ознакомилась с оснащенными оборудованием лабораториями института, комплексом по переработке семян, тепличными комплексами, осмотрела современные системы орошения, поверхностного и подземного капельного орошения, введения удобрений и интеллектуального управления, экспериментальные посевные площади.