По техническим причинам возникли перерывы в предоставлении услуг мобильного оператора Bakcell.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Bakcell.

"Технический персонал компании принимает все меры для скорейшего устранения всех неполадок. Приносим свои извинения нашим дорогим абонентам. Предоставление услуг будет восстановлено в ближайшее время. Абонентам будет предоставлена дополнительная информация", - отмечено в сообщении.