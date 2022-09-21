https://news.day.az/economy/1497303.html Возникли перерывы в предоставлении услуг мобильного оператора Bakcell
Возникли перерывы в предоставлении услуг мобильного оператора Bakcell
По техническим причинам возникли перерывы в предоставлении услуг мобильного оператора Bakcell.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Bakcell.
"Технический персонал компании принимает все меры для скорейшего устранения всех неполадок. Приносим свои извинения нашим дорогим абонентам. Предоставление услуг будет восстановлено в ближайшее время. Абонентам будет предоставлена дополнительная информация", - отмечено в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре