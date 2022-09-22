Европейскo-Азербайджанская Школа готова к новому учебному году

Европейско-Азербайджанская Школа объявила открытым новый учебный год 2022-2023 с 25 августа действующего года.

В корпусах школы прошла церемония открытия с участием школьного коллектива и сообщества. Школа стала платформой для весёлой церемонии открытия на фоне выступлений учеников школы. В первый учебный день одноклассники провели в праздничной атмосфере с танцами, песнями и сценками.

Учебное заведение объявляет набор учащихся на 2022-2023 учебный год в центр раннего развития, начального и среднего уровня.

Следует отметить, что Европейско-Азербайджанская Школа является международной частной школой, признанной Минис­тер­ством Науки и Образования Азербайджанской Республики, а также она является членом сети Совета Международных Школ (CIS), организации, обеспечивающей качественное международное образование.

Учебное заведение действует в двух современных корпусах с учебным оборудованием высокого уровня.

В школе функционируют тренажерный зал, бассейны, полностью соответствующие олимпийским стандартам, летние и спортивные площадки для эффективного отдыха, лаборатории информационных технологий, большой конгресс-холл, столовые, предлагающие качественное и разнообразное питание в обоих корпусах. Кроме того, в средней школе есть полностью оборудованная и безопасная научно-образовательная лаборатория.

В школьных зданиях действует служба сервиса "Школьный автобус", которая соединяет два учебных корпуса и обеспечивает доставку учащихся по месту назначения.

Выпускники ЕАШ пользуются образовательными возможностями, созданными в школе, и ежегодно поступают в ряд университетов в разных странах мира. Выпускники школы 2022 года продолжили эту традицию и добились похвальных результатов и стали гордостью всего школьного сообщества.

Следует отметить, что выпускники 2022 года Европейско-Азербайджанской Школы были приняты в ряд ведущих университетов мира с высокими результатами поступления. Выпускница Фидан Магеррамова, набравшая 44 балла из 45 баллов, является наивысшим показателем для поступления в IB. Она поступила на факультет биохимии Имперского колледжа в Англии. Айтадж Асланлы, набравшая 42 балла, поступила в Университет Пердью в США. В целом 70% учащихся в классах набрали 30+ баллов, а 11% - 40+ баллов.