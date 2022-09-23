В Азербайджане планируется проведение торгового фестиваля

В Баку в ноябре текущего года планируется проведение торгового фестиваля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Азербайджанскую ассоциацию розничных импортеров одежды (AFRA), об этом говорилось на встрече членов правления AFRA с представителями Государственной налоговой службы (ГНС) Азербайджана.

"Члены правления AFRA проинформировали о намерении провести в ноябре в Баку торговый фестиваль, предложив рассмотреть вопрос о применении специальных налоговых льгот в течение всего фестиваля", - говорится в сообщении.

Также были озвучены предложения по отсрочке уплаты НДС на основании банковской гарантии при ввозе товаров, усилению контроля в связи с товарами, заказанными с электронных торговых площадок, а также в связи с грузовыми компаниями, которые их доставляют, а также по льготам по НДС на импортную детскую одежду.

Представителями ГНС было отмечено, что в целях поддержки предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере импорта одежды, будут продолжены проведение таких встреч и взаимодействие с Ассоциацией.