Реальные истории победителей - Победитель лотереи построил дом, о котором мечтал много лет

ОАО "Азерлотерея" продолжает свой проект под названием "История победителей".

Махир Гараев, житель села Карабах Физулинского района, является очередным героем "Истории победителей", рассказывающей о победителях мгновенных лотерей, организованных "Азерлотереей", а также о положительном влиянии полученного выигрыша на их жизнь.

Махир бей, выигравший 25 000 манатов в мгновенной лотерее "Qızıl", рассказывает, что потратил выигранный приз на строительство дома, о котором мечтал много лет.

Строительство дома Махира Гараева, занимающегося животноводством, близится к концу: "Я пытался построить дом, но у меня не было такой возможности. Я купил лотерею "Poz-qazan" и выиграл 25 тысяч манатов. Очень обрадовался. Все говорили, что они тебе нужны. На выигранный приз я построил дом для своих детей. Теперь я хозяин дома, у меня есть дом".

Подробнее в видео: