Расширение TAP на повестке дня

Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) работает со всеми партнерами по Южному газовому коридору для продвижения процесса расширения пропускной способности трубопровода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на энергетическом саммите в Италии управляющий директор TAP Лука Скьеппати.

Он отметил, что с начала коммерческой операции TAP транспортировал в Италию почти 14 миллиардов кубометров природного газа, что значительно способствовало укреплению безопасности поставок в эту страну.

"В этом году мы планируем транспортировать по TAP более 9,5 миллиарда кубометров газа, что примерно на 2,5 миллиарда больше, чем в 2021 году", - добавил Скьеппати.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.