https://news.day.az/economy/1499248.html Visa запустит в общественном транспорте Азербайджана новый способ оплаты проезда
Visa запустит в общественном транспорте Азербайджана новый способ оплаты проезда
Visa планирует запустить в общественном транспорте Азербайджана решение MTT (транзакция в общественном транспорте).
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в ходе мероприятия на тему "Fintech в Азербайджане - сегодня и завтра" региональный менеджер Visa Нурлан Гаджиев.
По его словам, речь идет о реализации токенизации в транспортных средствах.
"Платежи с помощью токенизации проводят в автономном режиме. В целях обеспечения безопасности проведения платежей планируется применить именно этот метод, так как онлайн-платежи менее безопасны, чем автономные", - сказал Гаджиев.
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