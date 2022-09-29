Visa запустит в общественном транспорте Азербайджана новый способ оплаты проезда

Visa планирует запустить в общественном транспорте Азербайджана решение MTT (транзакция в общественном транспорте).

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в ходе мероприятия на тему "Fintech в Азербайджане - сегодня и завтра" региональный менеджер Visa Нурлан Гаджиев.

По его словам, речь идет о реализации токенизации в транспортных средствах.

"Платежи с помощью токенизации проводят в автономном режиме. В целях обеспечения безопасности проведения платежей планируется применить именно этот метод, так как онлайн-платежи менее безопасны, чем автономные", - сказал Гаджиев.