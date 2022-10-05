Микаил Джаббаров принял участие во II Каспийском экономическом форуме

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял участие во втором Каспийском экономическом форуме в Москве.

Об этом, как сообщает Day.Az, говорится в публикации министра в Twitter.

"На форуме мы обсудили направления деятельности, вытекающие из глобальных вызовов по климатической политике. Вместе с коллегами мы подчеркнули важность укрепления экономического сотрудничества между прикаспийскими странами, внедрения новых концепций", - говорится в публикации.