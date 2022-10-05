https://news.day.az/economy/1500861.html Микаил Джаббаров принял участие во II Каспийском экономическом форуме - ФОТО
Микаил Джаббаров принял участие во II Каспийском экономическом форуме - ФОТО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров принял участие во втором Каспийском экономическом форуме в Москве.
Об этом, как сообщает Day.Az, говорится в публикации министра в Twitter.
"На форуме мы обсудили направления деятельности, вытекающие из глобальных вызовов по климатической политике. Вместе с коллегами мы подчеркнули важность укрепления экономического сотрудничества между прикаспийскими странами, внедрения новых концепций", - говорится в публикации.
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