https://news.day.az/economy/1500955.html Азербайджан поддержал решение «ОПЕК+» о сокращении среднесуточной добычи нефти
Азербайджан поддержал решение «ОПЕК+» о сокращении среднесуточной добычи нефти
Азербайджан тоже согласился с решением, принятым на 33-м заседании министров Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не являющихся членами организации (ОПЕК+) в Вене о сокращении с ноября 2022 года среднесуточной добычи сырой нефти на 2 млн. баррелей.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерстве энергетики Азербайджана.
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