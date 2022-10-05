Азербайджан поддержал решение «ОПЕК+» о сокращении среднесуточной добычи нефти

Азербайджан тоже согласился с решением, принятым на 33-м заседании министров Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не являющихся членами организации (ОПЕК+) в Вене о сокращении с ноября 2022 года среднесуточной добычи сырой нефти на 2 млн. баррелей.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерстве энергетики Азербайджана.