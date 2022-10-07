Когда завершится строительство узловой подстанции "Гадрут"?

Строительство узловой подстанции "Гадрут" завершится в середине ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил начальник Карабахской региональной электросети ОАО "Азеришыг" Джанахмед Ахмедов.

Он отметил, что новая узловая подстанция "Гадрут", включенная в схему кольцевого электроснабжения 35 кВ и созданная между подстанциями "Шюкюрбейли", "Гадрут" и "Шуша", будет обеспечивать потребности в электроэнергии инфраструктуры различного назначения в поселке Гадрут.

"Создание на подстанции Центра интеллектуального управления электросетями создаст основу для обеспечения непрерывного контроля над процессом распределения электроэнергии, повышения энергоэффективности, бесперебойного и качественного энергоснабжения", - сказал Ахмедов.