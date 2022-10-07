Развитие фармсектора послужит привлечению новых инвестиций в Азербайджан

Развитие фармацевтического сектора послужит привлечению новых инвестиций в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов на конференции, организованной Общественным объединением "Клуб фармацевтов".

Он отметил, что успешная экономическая политика, осуществляемая в Азербайджане, создала благоприятную основу для доведения медицинских услуг, оказываемых населению, до современных стандартов, и укрепления материально-технической базы этой системы.

"Одним из приоритетных направлений стало повышение конкурентоспособности предпринимателей, осуществляющих деятельность в данной сфере, качества и соответствия оказываемых ими услуг современным стандартам. В целом создание предприятий по производству медицинской продукции в Азербайджане имеет важное значение с точки зрения развития экономической промышленности страны и увеличения доли ненефтяного сектора. С другой стороны, учитывая, что на импорт фармацевтической продукции ежегодно тратится в среднем 300 миллионов долларов, развитие фармацевтического сектора также будет способствовать снижению оттока иностранной валюты из Азербайджана и привлечению новых инвестиций. В период пандемии COVID-19 еще раз подтвердилась важность самообеспечения медицинской продукцией. В Азербайджане и во время пандемии, и до нее была проделана значительная работа, связанная с развитием как фармацевтической, так и медицинской промышленности в целом. В этом контексте большое значение имеет Пираллахинский промышленный парк, специализирующийся на фармацевтикой сфере", - сказал Мамедов.