Проекты ЮНИДО могут оказать влияние на экономику Азербайджана

Новый документ о сотрудничестве с Азербайджаном укрепит партнерство в области цифровой трансформации и инноваций, инвестиций и передачи технологий, а также в других приоритетных областях развития. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО).

"Новые рамки сотрудничества основаны на результатах многолетнего взаимодействия между правительством Азербайджана и ЮНИДО и будут направлять совместные усилия по укреплению партнерства в ближайшие пять лет", - сказали в ЮНИДО.

По словам источника, в течение последних двух лет правительство Азербайджана и ЮНИДО совместно работали над укреплением инновационной экосистемы и раскрытием потенциала страны в цифровой трансформации.

Как отметил источник, в долгосрочной перспективе проекты ЮНИДО потенциально могут оказать влияние на различные секторы экономики страны.

Напомним, что рамочный документ о сотрудничестве на 2022-2026 годы был подписан 14 ноября генеральным директором ЮНИДО Гердом Мюллером и министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.