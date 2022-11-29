Азербайджан готов инвестировать в газовую инфраструктуру Албании

Азербайджан готов инвестировать в Албанию и, в основном, в сферу энергетической инфраструктуры.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом в интервью Argumentum.al сказал посол Азербайджана в Албании Анар Гусейнов.

"Я верю, что Албания может стать бенефициаром азербайджанского природного газа, но отсутствие соответствующей инфраструктуры усложняет вопрос. Поэтому Баку хочет обсудить возможность инвестирования в газовую инфраструктуру Албании. Если инвестиции будут успешными, их масштаб может увеличиться", - сказал он.

Говоря об общем энергетическом сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, Гусейнов напомнил о подписанном в июле 2022 года меморандуме о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в сфере энергетики.

"Этот меморандум о взаимопонимании стал новой вехой в наших отношениях с ЕС и включает в себя обязательство удвоить мощность Южного газового коридора, чтобы к 2027 году поставлять на европейские рынки не менее 20 миллиардов кубометров в год. Это будет способствовать достижению целей диверсификации ЕС. Азербайджан уже сейчас увеличивает поставки природного газа в ЕС с 8,1 миллиарда кубометров в 2021 году до ожидаемых 12 миллиардов кубометров в 2022 году. ЕС и Азербайджан также разделяют стремление ускорить разработку и развертывание мощностей по производству и передаче возобновляемой энергии", - сказал посол.