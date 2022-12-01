Агентства по развитию МСП Азербайджана и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании

В Баку состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана и Агентством по продвижению малого и среднего бизнеса Болгарии (BSMEPA).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, с азербайджанской стороны документ подписал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов и со стороны болгарского агентства - Бойко Таков.

Кроме того, меморандум о взаимопонимании подписали Международная сеть малых и средних предприятий (INSME) и Всемирный инвестиционный форум бизнес-ангелов (WBAF).

Документ подписали генеральный директор WBAF Бейбарс Алтунтас и президент INSME Серхио Арцени.