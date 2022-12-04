Азербайджан солидарен с позицией ОПЕК+ по регулированию рынка нефти

На 34-й встрече министров стран-участниц ОПЕК+, состоявшейся в онлайн-формате, Азербайджан также согласился сохранить в силе решение, принятое в октябре 2022 года.

Как сообщили в воскресенье Day.Az в минэнергетики, таким образом, обязательства стран-участниц "Декларации о сотрудничестве", определенные в отношении их квот в августе текущего года, остаются неизменными. Обязательство Азербайджана по сокращению составляет 33 тыс. баррелей в день, а его ежедневная квота на добычу сырой нефти составляет 684 тыс. баррелей.

Очередная встреча министров стран ОПЕК+ пройдет 4 июня следующего года.