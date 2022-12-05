Официальный курс маната к мировым валютам на 5 декабря
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Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое декабря 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,7989 маната соответственно, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты

    

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7989

1 австралийский доллар

AUD

1,1631

1 аргентинский песо

ARS

0,0101

1 белорусский рубль

BYN

0,6732

1 бразильский реал

BRL

0,3257

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0983

100 южнокорейских вон

KRW

0,1317

1 чешская крона

CZK

0,0738

100 чилийских песо

CLP

0,1924

1 китайский юань

CNY

0,2444

1 датская крона

DKK

0,2419

1 грузинский лари

GEL

0,6296

1 гонконгский доллар

HKD

0,2189

1 индийская рупия

INR

0,0209

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0981

100 индонезийских рупий

IDR

0,011

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1655

1 швейцарский франк

CHF

1,8184

1 израильский шекель

ILS

0,4953

1 канадский доллар

CAD

1,2688

1 кувейтский динар

KWD

5,5468

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0202

100 ливанских фунтов

LBP

0,1119

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3893

1 мексиканский песо

MXN

0,0878

1 молдавский лей

MDL

0,0872

1 египетский фунт

EGP

0,0692

1 норвежская крона

NOK

0,1749

100 узбекских сомов

UZS

0,0151

1 польский злотый

PLN

0,385

1 российский рубль

RUB

0,0275

1 сингапурский доллар

SGD

1,2638

1 саудовский риал

SAR

0,4523

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2582

1 турецкая лира

TRY

0,0912

1 тайваньский доллар

TWD

0,0559

1 таджикский сомони

TJS

0,1678

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0461

100 японских йен

JPY

1,2653

1 новозеландский доллар

NZD

1,0932