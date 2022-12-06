Трансадриатический газопровод (TAP) стал вторым по величине поставщиком газа в Италию за октябрь.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на консорциум TAP AG, об этом свидетельствуют данные министерства окружающей среды и энергетической безопасности страны.

"Транспортировка газа в Италию по ТАР в октябре 2022 года выросла на 21 процент по сравнению с тем же периодом 2021 года", - говорится в сообщении.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.