https://news.day.az/economy/1517112.html Бизнес-информационная система в сельхозсфере Азербайджана усилит прозрачность - Виктор Гинер
Бизнес-информационная система в сельхозсфере Азербайджана усилит прозрачность - Виктор Гинер
Реализация проекта по созданию бизнес-информационной системы в сельскохозяйственной сфере Азербайджана способствует росту ненефтяной промышленности.
Об этом сказал во вторник глава отдела сотрудничества ЕС Виктор Гинер в ходе мероприятия на тему "Поддержка создания бизнес-информационной системы в сельской местности", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, эта информационная система усилит прозрачность в сельскохозяйственной отрасли Азербайджана.
"Реализация совместных проектов ЕС и Азербайджана позволит увеличить инвестиции в сельское хозяйство", - добавил он.
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