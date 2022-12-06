Бизнес-информационная система в сельхозсфере Азербайджана усилит прозрачность

Реализация проекта по созданию бизнес-информационной системы в сельскохозяйственной сфере Азербайджана способствует росту ненефтяной промышленности.

Об этом сказал во вторник глава отдела сотрудничества ЕС Виктор Гинер в ходе мероприятия на тему "Поддержка создания бизнес-информационной системы в сельской местности", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, эта информационная система усилит прозрачность в сельскохозяйственной отрасли Азербайджана.

"Реализация совместных проектов ЕС и Азербайджана позволит увеличить инвестиции в сельское хозяйство", - добавил он.