https://news.day.az/economy/1517397.html Инвестиции ВБ в проекты в Азербайджане превысили 3 млрд долларов - замминистра
Инвестиции ВБ в проекты в Азербайджане превысили 3 млрд долларов - замминистра
Всемирный банк (ВБ) на сегодня реализовал совместно с Азербайджаном 49 проектов на сумму 3,2 миллиарда долларов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду заместитель министра экономики Самед Баширли в ходе презентации отчета ВБ "Азербайджан: на пути к "зеленому" росту".
По его словам, в настоящее время на этапе активной реализации находятся три проекта ВБ в стране.
"Среди них "Проект управления твердыми бытовыми отходами" в поддержку "зеленой" экономики, реализуемый под эгидой министерства, который был удостоен премии World Baku Award", - сказал Баширли.
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