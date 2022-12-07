Инвестиции ВБ в проекты в Азербайджане превысили 3 млрд долларов

Всемирный банк (ВБ) на сегодня реализовал совместно с Азербайджаном 49 проектов на сумму 3,2 миллиарда долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду заместитель министра экономики Самед Баширли в ходе презентации отчета ВБ "Азербайджан: на пути к "зеленому" росту".

По его словам, в настоящее время на этапе активной реализации находятся три проекта ВБ в стране.

"Среди них "Проект управления твердыми бытовыми отходами" в поддержку "зеленой" экономики, реализуемый под эгидой министерства, который был удостоен премии World Baku Award", - сказал Баширли.