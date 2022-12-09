Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут после четырех дней снижения, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

По состоянию на 8.17 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,75% - до 76,72 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,78%, до 72,02 доллара. Утром нефть дорожала на 0,9%.

До этого нефть дешевела четыре дня подряд. За это время цена февральских фьючерсов на Brent снизилась на 11,03%, январских фьючерсов на WTI - на 11,67%.

"Нефть потянули вниз более серьезные опасения рецессии, сопровождающие ужесточение денежной политики в мире", - сказал агентству Bloomberg аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатхан (Vishnu Varathan).

Также рынки наблюдают за ситуацией в Китае - одном из крупнейших импортеров и потребителей нефти. Власти КНР продолжают смягчать карантинные ограничения, что поддерживает ожидания по спросу на нефть.