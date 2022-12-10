"Невиданные" цены на нефть предрекли в США

Аналитик американской компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак заявил, что цены на нефть марки Brent могут вырасти до 150 долларов за баррель, передает Day.Az.

При этом доходы России от потолка цены на нефть в ближайшей перспективе никак не изменятся.

"Марка Brent может подняться до $110 за баррель, но ценовой потолок российской нефти, особенно при сокращении ее добычи, может разогнать цену еще выше, до $150 за баррель", - сказал Шостак агентству ТАСС.

Более того, аналитик утверждает, что РФ занимается покупкой собственного флота танкеров для удовлетворения возросшего спроса на восточном направлении.