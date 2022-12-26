Назван объем произведенных в Азербайджане саженцев шелковицы

В рамках комплексных мер в этом году было произведено и подготовлено к посадке около одного миллиона саженцев местной шелковицы.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Азербайджана, в целях увеличения кормовой базы в шелководстве продолжается разведение саженцев шелковицы, адаптированных к местным условиям.

Согласно информации, саженцы планируется посадить на территории шелководческих районов и червоводческих хозяйств, а также в лесополосах, специально выделенных Министерством экологии и природных ресурсов.

В целях предотвращения повреждения корневых частей специально упакованные саженцы были доставлены на Бардинское предприятие по сушке коконов шелкопряда, откуда распределены по районам.

Листья тутовника, в частности, предназначены для кормления тутового шелкопряда.

Отметим, что в 40 районах до конца года будет завершен процесс закладки закладных садов на основе саженцев местного производства.