В Азербайджане утвержден порядок тонировки стекол транспортных средств

В Азербайджане утвержден порядок нанесения светозащитных покрытий на стекла транспортных средств.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в связи с этим в пояснительной записке к Постановлению Кабинета министров №18 говорится, что согласно "Правилу нанесения покрытий на стекла транспортных средств", утвержденному Постановлением Кабинета министров Азербайджана № 18 от 21 января 2022 года, допускается нанесение следующих светозащитных покрытий на боковые стекла транспортных средств, расположенные сзади водителя, боковые стекла грузового отсека и задние стекла:

в легковых автомобилях допускается использование светозащитной пленки или установка жалюзи;

в грузовых автомобилях, автобусах, микроавтобусах, троллейбусах и трамваях допускается использование светозащитной пленки (за исключением автобусов и микроавтобусов, используемых в пассажирской деятельности), установка жалюзи или штор.

Предел светоизлучающей способности покрытий, допускаемых к нанесению на верхнюю часть ветрового лобового стекла транспортных средств, боковые стекла и задние стекла грузового отсека, расположенные сзади от водителя, не ограничивается при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.

Допускается нанесение пленки на верхнюю часть ветрового лобового стекла транспортных средств на уровне высоты установленных заводом-изготовителем светозащитного покрытия, а если этакое покрытие не предусмотрено конструкцией транспортных средств, - не более чем на 15 см.