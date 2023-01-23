Цифровые технологии упростят транзит грузоперевозок по Среднему коридору

Цифровые технологии упростят транзит грузовых перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор).

Об этом, как сообщили в понедельник Day.Az в Государственном таможенном комитете (ГТК), сказал первый заместитель председателя ГТК, временно исполняющий обязанности председателя, генерал-лейтенант Шахин Багиров в ходе встречи с главой директората по наращиванию потенциала Всемирной таможенной организации (ВТамО) Тэилом Кангом.

По словам Багирова, международное сотрудничество в сфере таможенного дела играет важную роль в решении современных задач.

"Необходимо укрепление сотрудничества в области упрощения транзита за счет цифровых технологий в грузоперевозках по Среднему коридору, проведения тренингов для азербайджанских таможенников и других задач на таможне", - сказал он.

В свою очередь, Канг подчеркнул важность дальнейшего укрепления сотрудничества между ГТК и ВТамО.