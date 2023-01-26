Увеличится транзит нефти из Казахстана по Баку-Тбилиси-Джейхан

Транзитные поставки нефти из Казахстана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан будут увеличены в этом году.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в четверг журналистам вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли.

"С прошлого года мы поставляем нефть из Казахстана по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. В этом году объёмы будут увеличены. Точные цифры можно узнать у госнефтекомпании SOCAR. Но есть ограничения на объёмы транзита нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Из-за показателей качества мы не можем заполнить все свободные мощности трубопровода нефтью из Казахстана", - сказал он.

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