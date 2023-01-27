Сотрудничество между Чехией и Азербайджаном в сфере энергетики имеет стратегическое значение

Источник: Агентство международной информации Trend

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Чехией в прошлом году оживились после спада из-за пандемии COVID-19, и сотрудничество вышло на новый уровень по многим направлениям.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал заместитель министра иностранных дел Чешской Республики Ярослав Курфюрст, передает Day.Az.

"Торгово-экономическое сотрудничество является одним из главных приоритетов наших двусторонних отношений. Статистика товарооборота за 2022 год, на которую существенно повлияла пандемия коронавируса, показала постепенное восстановление и впечатляющий рост в годовом исчислении. Согласно данным чешского статистического управления, товарооборот с Азербайджаном в январе-ноябре 2022 года увеличился на 116 процентов, что действительно впечатляет", - сказал он.

По словам замминистра, со второй половины 2022 года наблюдается постепенное возвращение чешских компаний на азербайджанский рынок, причем оживлению деловой активности способствует возобновление прямого авиасообщения между Прагой и Баку.

Замминистра подчеркнул, что на данный момент Чехия изучает возможности расширения своего присутствия в секторах транспортных связей и энергетики в Азербайджане.

"В предыдущем десятилетии наиболее важные чешские инвестиционные проекты в Азербайджане были в области транспортной инфраструктуры. Наш флагманский проект, реконструкция азербайджанской части железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс, был завершен группой наших компаний во главе с Moravia Steel в 2019 году. Поскольку мы приближаемся к совершенно иной эпохе, мы надеемся на новые инвестиционные возможности для наших компаний в Азербайджане в сфере связи и энергетики", - сказал он.

По словам замминистра, сотрудничество между Азербайджаном и Чешской Республикой в энергетической сфере имеет стратегическое значение.

"Пилотный проект, завершенный чешскими компаниями в школе села Гараваллы Шамахинского района в 2018 году, был направлен на повышение осведомленности об эффективном использовании энергетических ресурсов. Мы считаем двустороннее сотрудничество в этих областях важным, поэтому в этой связи было подписано чешско-азербайджанское соглашение о сотрудничестве в области энергетики во время визита нашего министра иностранных дел в Баку в сентябре 2021 года", - сказал он.

Реализация Соглашения может способствовать двустороннему сотрудничеству в области диверсификации поставок энергоносителей, а также вовлечению чешских компаний в проекты, ориентированные на энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, добавил Курфюрст.

Он также отметил, что Чехия ведет переговоры с соответствующими азербайджанскими институтами о мероприятиях, способствующих экономическому и торговому сотрудничеству.

"Этот год особенный, поскольку 27 января мы отмечаем 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами. Мы уверены, что успешно воспользуемся этой возможностью для дальнейшего укрепления сотрудничества с Азербайджаном во многих областях. Мы приветствуем развитие отношений между нашими парламентами и сосредоточимся на дальнейшем укреплении политического диалога на высоком уровне", - сказал он.

По словам заместителя министра, первое мероприятие, запланированное на 2023 год, - это 5-е заседание Совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и сопутствующий бизнес-форум в Праге в начале марта.

"Это событие, безусловно, активизирует дискуссию в различных областях сотрудничества между двумя странами", - отметил он.

Как отметил Курфюрст, чешские бизнесмены заинтересованы в изучении новых возможностей на азербайджанском рынке.

"Наше экономическое и энергетическое сотрудничество уже имеет глубокие традиции, и мы верим, что нам удастся развивать его и дальше. Чешские компании очень заинтересованы в деловом сотрудничестве со своими азербайджанскими коллегами, поэтому в течение этого года наше правительство поддержит несколько проектов по оказанию помощи чешским предпринимателям на азербайджанском рынке. Также стоит упомянуть проходящую подготовку к установке чешского стенда на 19-ой Азербайджанской международной выставке путешествий и туризма и 16-ой Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке. На сегодняшний день несколько проектов находятся на начальной стадии обсуждения. Мы считаем, что предстоящее пятое заседание Совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и сопутствующий бизнес-форум в Праге придадут дополнительный импульс дальнейшему сотрудничеству", - сказал в заключении замглавы ведомства.