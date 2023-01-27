Инвестиции в основной капитал в ненефтегазовом секторе Азербайджана выросли

Инвестиции в основной капитал в ненефтегазовом секторе экономики Азербайджана в 2022 году выросли на 13,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 12,871 миллиарда манатов.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В январе - ноябре 2022 года инвестиции в основной капитал составили 18,272 миллиарда манатов, что на 5,5 процента больше показателя 2021 года", - говорится в публикации.

Отметим, что в Азербайджане в 2022 году рост внутренних инвестиций в основной капитал составил 5,5 процента. Средства, направленные в основной капитал государственными организациями, выросли на 17 процентов, негосударственными - на 6,3 процента. Средства, направленные на строительно-монтажные работы, выросли на 16,7 процента