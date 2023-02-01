https://news.day.az/economy/1533696.html Хорошая новость для владельцев этого бизнеса
Хорошая новость для владельцев этого бизнеса
В целях возведения новых садов в Азербайджане был продлен льготный срок кредитов, выдаваемых за счет государственных средств под низкие проценты.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на втором Форуме по развитию агробизнеса.
Она отметила, что для расширения и продвижения деятельности сельскохозяйственных кооперативов в отношении аграрных кооперативов установлен максимальный предел кредита в 5 процентов.
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