Энергосотрудничество Азербайджана с Турцией будет только нарастать

Турция уже выполняет роль энергетического хаба.

Об этом сказал в пятницу министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс-конференции, посвященной итогам 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, передает Day.Az.

По его словам, Азербайджан традиционно является поставщиком газа в Турцию.

"Наше сотрудничество с этой страной в будущем будет только нарастать", - добавил он.

В свою очередь, Кадри Симсон сказала, что ЕС заинтересован в стабилизации глобального энергетического кризиса.

"В прошлом году мы смогли привлечь 18 млрд кубометров сжиженного газа. У нас эти возможности должны быть расширены, и мы заинтересованы в сотрудничестве в этом направлении с турецкой стороной", - сказала она.

Симсон подчеркнула, что Азербайджан добывает природный газ и производит альтернативную энергию.

"Помимо этого, страна является экспортёром этих ресурсов, и мы готовы поддерживать ее в этом направлении", - добавила она.