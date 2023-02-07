https://news.day.az/economy/1535944.html Qiwi запустил переводы на карты банков Азербайджана
Qiwi запустил переводы на карты банков Азербайджана
Платежный сервис Qiwi теперь позволяет клиентам своего "Кошелька" совершать переводы на карты любых банков Азербайджана, говорится в сообщении группы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В "Qiwi Кошельке" стали доступны переводы на карту любого банка Азербайджана. Пользователи Qiwi могут переводить деньги в приложении, веб-версии кошелька, а также с терминалов", - сообщили в пресс-службе группы Qiwi.
Переводы доступны в таких валютах, как азербайджанский манат, доллар и евро, списание для отправителя производится в рублях, а курс конвертации устанавливается на стороне банка-партнера Qiwi.
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