https://news.day.az/economy/1544596.html Азербайджан является гарантом стабильности в регионе - экс-президент Сербии
Азербайджан является гарантом стабильности в регионе - экс-президент Сербии
Без Азербайджана невозможно достижение стабильности в Европе и на Южном Кавказе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду сказал бывший президент Сербии Борис Тадич в рамках пресс-конференции, приуроченной к Х Глобальному Бакинскому форуму.
Сербский политик отметил, что Баку является важным элементом в вопросе газовых поставок в Европу и обеспечения ее энергетической безопасности.
Тадич отметил, что геополитические события изменили энергетическую ситуацию в Европе и Азербайджан предоставил ценную альтернативу Европе.
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