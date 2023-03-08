Азербайджан является гарантом стабильности в регионе

Без Азербайджана невозможно достижение стабильности в Европе и на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду сказал бывший президент Сербии Борис Тадич в рамках пресс-конференции, приуроченной к Х Глобальному Бакинскому форуму.

Сербский политик отметил, что Баку является важным элементом в вопросе газовых поставок в Европу и обеспечения ее энергетической безопасности.

Тадич отметил, что геополитические события изменили энергетическую ситуацию в Европе и Азербайджан предоставил ценную альтернативу Европе.

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