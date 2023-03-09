Проект «карта инвестора» позволит Азербайджану достичь лучших результатов в реализации взятых на себя обязательств

Проект "карта инвестора" позволит Азербайджану достичь лучших результатов в реализации взятых перед ООН обязательств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в четверг заместитель директора Международного стамбульского центра политики Гульчин Салынган в ходе презентации "Карты инвестора" для финансирования целей устойчивого развития (ЦУР) экономики Азербайджана.

По ее словам, "карта инвестора", подготовленная в Азербайджане полностью соответствует целям страны, а также требованиям ООН.

"Мы рады были помочь Азербайджану в создании этой карты, потому что в нем использована практика и опыт Турции, Марокко и других стран. Мы продолжим работать с Азербайджаном в развитии финансового сектора, внедрении в страну инструментов исламского банкинга, который является ведущим в мире, а также в рамках ряда других проектов", - подчеркнула она.