Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) работает над четырьмя проектами по газификации на освобожденных территориях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал замначальника управления экспорта газа SOCAR Назим Самедзаде в пятницу на 62-м заседании Рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

По его словам, на реализацию этих работ планируется привлечь 357 миллионов манатов из госбюджета.

"В нынешнем году мы планируем израсходовать на эти работы 295 миллионов манатов. Хочу отметить, что по двум проектам уже завершаются земляные работы и ожидается их утверждение. Здесь речь идет о строительстве газовых сетей Горадиз - Лачин, Джебраил - Лачин, Азадгарагоюнлу - Агдам и Геранбой - Кельбаджар", - сказал Самедзаде.