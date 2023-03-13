Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан заинтересованы в упрощении транзитных процедур
Таможенные структуры Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана обсудили диверсификацию сотрудничества в сфере таможенного дела.
Как сказали в понедельник Day.Az в Государственном таможенном комитете Азербайджана, была подчеркнута важность упрощения транзитных процедур по Транскаспийскому международному коридору "Восток-Запад".
Также стороны подчеркнули важность создания Транскаспийского цифрового транзитного портала в целях ускорения процессов пересечения границ.
Кроме того, была отмечена необходимость упрощения таможенных процедур на основе цифровых решений, что еще больше повысит привлекательность Транскаспийского международного коридора "Восток-Запад", экспортный потенциал стран региона и укрепит экономические отношения.
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