Потенциал производства "зеленой" энергии в Азербайджане составляет около 200 ГВт.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев в ходе семинара "Зеленый водород - путь к декарбонизации".

Абдуллаев отметил, что Азербайджан намерен довести долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30 процентов к 2030 году.

"Соглашение, подписанное в декабре прошлого года между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией, позволит наладить поставки до четырех гигаватт "зеленой" энергии в Европу", - сказал он.

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