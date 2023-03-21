Предварительное проектирование Ионическо-Адриатического трубопровода завершено

Завершено предварительное проектирование албанского и черногорского участков Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), сказали Trend в компании Plinacro, которая является оператором газотранспортной системы Хорватии, передает Day.Az.

"По хорватским участкам IAP наблюдается большой прогресс, что в значительной степени стало возможным благодаря средствам фондов Европейского союза, таких как Западно-балканская инвестиционная программа (Western Balkans Investment Framework - WBIF). В частности, для некоторых участков трубопровода на территории Хорватии уже получены разрешения на строительство, а для албанского и черногорского участков уже завершено предварительное проектирование", - сказали в компании.

Отметим, что Ионическо-Адриатический трубопровод может быть подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) для транспортировки газа во многие страны Юго-Восточной Европы.

Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубических метров газа в год.

ТАР уже подписал меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с разработчиками этого проекта, в частности с компаниями Plinacro (Хорватия), BH-Gas (Босния и Герцеговина), GeoplinPlinovodi (Словения), а также с правительствами Черногории и Албании.

Создана рабочая группа ТАР и IAP, которая регулярно проводит встречи с целью согласования технических вопросов соединения.