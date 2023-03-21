На подводной кабельной системе TAP развернуто новое оптическое решение

EXA Infrastructure (EXA) развернула когерентное оптическое решение ICE6 800G компании Infinera на подводной кабельной системе EXA Trans Adriatic Express (TAE), сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на Infinera.

TAE - это совместное предприятие EXA Infrastructure и консорциума Trans Adriatic Pipeline AG (TAP), предназначенное для обеспечения прямой надежной оптоволоконной инфраструктуры между Италией, Грецией и Турцией.

Система начнет работать с конца мая 2023 года.

Как сообщается, EXA выбрала решение Infinera на базе ICE6, чтобы помочь удовлетворить быстрорастущий спрос на полосу пропускания на своем современном кабельном канале TAE. Оптические модули Infinera ICE6 обеспечивают операторам подводных сетей, таким как EXA, лучшую в отрасли пропускную способность на кабель за счет использования уникальных функций, включая высокодетализированную конфигурацию скорости передачи данных.

Отметим, что Трансадриатический трубопровод поставляет природный газ из Каспийского бассейна в Европу. Его первоначальная пропускная способность составляет 10 миллиардов кубометров в год, с возможностью увеличения до 20 миллиардов кубометров.