IGB предоставляет возможности для повышения безопасности и диверсификации поставок

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) улучшает энергетическую связность в регионе, предоставляя возможности для повышения безопасности и диверсификации поставок.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала исполнительный директор оператора трубопровода ICGB Теодора Георгиева, выступая на конференции в Салониках.

Она рассказала о роли IGB в контексте создания нового безопасного маршрута для поставок природного газа как на национальном, так и на международном уровнях.

"Пропускная способность IGB в настоящее время составляет 3 миллиарда кубометров газа в год, что равно общему потреблению Болгарии. Совместная работа по поставке из диверсифицированных источников на Западные Балканы и предоставление вариантов транспортировки газа в Молдову и Украину в настоящее время является главным приоритетом для ICGB как оператора, и мы видим, что это также соответствует усилиям Европы в данном направлении", - сказала Георгиева.

Она отметила, что диверсификация уже стала реальностью.

"Это уже достигнуто с запуском IGB. Проект меняет правила игры, помогая обеспечить отопление предприятий и бытовых потребителей", - добавила Георгиева.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

С начала текущего отопительного сезона интерконнектор обеспечивает около 1/3 зимнего потребления природного газа в Болгарии. IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.

В то время как поставки 1 миллиарда кубометров в год по контракту с Азербайджаном являются основой проекта, у IGB есть долгосрочные мощности, забронированные и другими грузоотправителями. Большинство из них совершенно новые для болгарского рынка. Интерконнектор Греция-Болгария получит доступ к нескольким источникам газа в 2024 году.